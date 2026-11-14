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Harga Emas Pegadaian Hari Ini 14 November 2026, dari Antam, UBS dan Galeri24

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |11:24 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 14 November 2026, dari Antam, UBS dan Galeri24
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas batangan di Galeri 24, anak usaha PT Pegadaian, terpantau melemah pada perdagangan hari ini Sabtu (14/11/2026).

Sebagai informasi, platform ritel ini memasarkan bermacam varian logam mulia, yang meliputi produk bermerek Galeri 24 sendiri, Antam, serta UBS.

Untuk cetakan emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya kini dipatok Rp2.642.000, merosot dari posisi perdagangan hari sebelumnya yang dijual di angka Rp2.483.000 per gram.

Di sisi lain, harga emas keluaran Antam untuk pecahan 1 gram saat ini berada di level Rp2.547.000 per gram, turun tajam dibanding harga kemarin yang dibanderol Rp2.556.000 per gram.

Adapun emas batangan produksi UBS dengan ukuran yang sama kini ditawarkan seharga Rp2.485.000 per gram, mengalami penyusutan nilai dari perdagangan sebelumnya yang dihargai Rp2.508.000 per gram.

Di bawah adalah harga pecahan emas batangan, yang tercatat di Sahabat Pegadaian pada Sabtu (14/11/2026):

Antam

0,5 gram: Rp1.325.000
1 gram: Rp2.547.000
‎3 gram: Rp7.524.000
‎5 gram: Rp12.505.000
‎10 gram: Rp29.954.000
‎25 gram: Rp62.258.000
‎50 gram: Rp124.434.000
‎100 gram: Rp248.789.000

 

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