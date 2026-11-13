Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp9.000, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (13/11/2026). Harga emas Antam turun Rp9.000 menjadi Rp2.509.000 per gram dari sebelumnya Rp2.518.000 per gram.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia, penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback turun lebih dalam sebesar Rp31.000 menjadi Rp2.285.000 per gram dari sebelumnya Rp2.316.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif PPh yang berlaku sebesar 1,5% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.