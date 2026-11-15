Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Maskapai Baru Buka Rute Kuching-Jakarta, Terbang 3 Kali Sepekan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |20:05 WIB
Maskapai Baru Buka Rute Kuching-Jakarta, Terbang 3 Kali Sepekan
AirBorneo, Maskapai Baru membuka rute rute Kuching-Jakarta. (Foto: Okezone.com/AirBorneo)
A
A
A

JAKARTA – Konektivitas penerbangan langsung antara Indonesia dan Malaysia bertambah dengan dibukanya rute Kuching-Jakarta oleh maskapai asal Malaysia, AirBorneo. Layanan penerbangan tersebut mulai beroperasi pada Jumat (13/11/2026) dengan frekuensi tiga kali dalam sepekan.

Penerbangan Kuching-Jakarta-Kuching dijadwalkan berlangsung setiap Senin, Jumat, dan Minggu selama periode Winter 2026, yakni mulai 13 November 2026 hingga 26 Maret 2027. Maskapai tersebut menggunakan pesawat Boeing 737-800 dengan kapasitas 162 kursi.

Pembukaan rute ini menambah pilihan perjalanan udara antara Jakarta dan Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak, Malaysia. Rute tersebut juga menjadi bagian dari perkembangan konektivitas udara lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pembukaan rute Kuching-Jakarta dapat memperluas akses transportasi udara antara kedua negara.

Menurutnya, konektivitas udara memiliki peran dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi lintas negara, termasuk sektor pariwisata, perdagangan, investasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/18/3253969//pesawat-jfJi_large.jpg
Kacau! FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di AS, Ribuan Pesawat Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3253080//garuda-sVhy_large.jpg
Garuda Indonesia Siapkan 1 Juta Kursi untuk Nataru, Harga Tiket Turun hingga 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/18/3252401//llustrasi-Yg5K_large.jpg
Teror Ancaman Bom Terus Hantui Penerbangan Eropa, Belasan Penerbangan Terpaksa Dialihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/18/3251933//ilustrasi-oxdL_large.jpg
Rangkaian Ancaman Bom Teror Penerbangan Eropa, Jet Tempur Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251206//tiket_pesawat-dzLS_large.jpg
Kemenhub Kaji Kebijakan Harga Tiket Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/25/3250140//ilustrasi-XlIQ_large.JPG
Tips Memilih Penerbangan untuk Liburan, Perhatikan Rute hingga Metode Pembayaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement