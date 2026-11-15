Maskapai Baru Buka Rute Kuching-Jakarta, Terbang 3 Kali Sepekan

JAKARTA – Konektivitas penerbangan langsung antara Indonesia dan Malaysia bertambah dengan dibukanya rute Kuching-Jakarta oleh maskapai asal Malaysia, AirBorneo. Layanan penerbangan tersebut mulai beroperasi pada Jumat (13/11/2026) dengan frekuensi tiga kali dalam sepekan.

Penerbangan Kuching-Jakarta-Kuching dijadwalkan berlangsung setiap Senin, Jumat, dan Minggu selama periode Winter 2026, yakni mulai 13 November 2026 hingga 26 Maret 2027. Maskapai tersebut menggunakan pesawat Boeing 737-800 dengan kapasitas 162 kursi.

Pembukaan rute ini menambah pilihan perjalanan udara antara Jakarta dan Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak, Malaysia. Rute tersebut juga menjadi bagian dari perkembangan konektivitas udara lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pembukaan rute Kuching-Jakarta dapat memperluas akses transportasi udara antara kedua negara.

Menurutnya, konektivitas udara memiliki peran dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi lintas negara, termasuk sektor pariwisata, perdagangan, investasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.