Komisi Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen, Apa Bikin Pendapatan Pengemudi Tergerus?

JAKARTA - Kebijakan pembatasan komisi platform transportasi daring maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dinilai berisiko menjadi bumerang bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Alih-alih meningkatkan pendapatan, kebijakan itu dikhawatirkan justru menggerus penghasilan bersih pengemudi.

Penilaian tersebut disampaikan Gigih Prihantono, dosen ilmu ekonomi Universitas Airlangga. Menurut dia, kebijakan yang lahir dari desakan populisme tanpa ditopang kalkulasi data yang presisi hampir selalu memicu dampak tak terduga yang justru merugikan pihak yang ingin dilindungi.

"Di atas kertas, pembatasan komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier," kata Gigih dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebut, take-home pay jutaan pengemudi ojol cenderung jalan di tempat, bahkan terancam tergerus akibat hilangnya subsidi promo konsumen dan pemangkasan insentif dari aplikator. Sejumlah asosiasi pengemudi, termasuk Garda Indonesia, juga menyuarakan keluhan serupa.

Gigih menjelaskan, dari komisi 20 persen yang berlaku sebelumnya, terdapat porsi 6,5 persen untuk subsidi promo atau diskon konsumen dan 2,0 persen untuk dana perlindungan serta insentif kesejahteraan mitra. Ketika komisi dipangkas menjadi 8 persen, subsidi promo tidak lagi bisa dinikmati penumpang, padahal volume pesanan selama ini didorong oleh promo tersebut.

"Secara matematis, volume pesanan akan turun drastis," ujarnya.