Hadapi Risiko Global hingga AI, 11 Negara ASEAN Bahas Ketahanan Industri Asuransi di Bali

NUSA DUA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tuan rumah ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) ke-29 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Pertemuan regulator asuransi dari 11 negara ASEAN tersebut mengangkat agenda penguatan ketahanan industri asuransi dalam menghadapi ketidakpastian global, risiko perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan Indonesia kembali menjadi tuan rumah AIRM setelah sebelumnya menyelenggarakan pertemuan serupa pada 2016 di Yogyakarta.

Menurut Ogi, penyelenggaraan AIRM 2026 menjadi momentum bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan industri asuransi.

“Topik utama yang kami usung berkaitan dengan ketahanan industri asuransi dalam menghadapi ketidakpastian global, risiko iklim, serta transformasi digital, termasuk pemanfaatan artificial intelligence (AI),” ujar Ogi di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).