Ini Alasan OJK Dorong Dana Cadangan Pesangon Masuk Portofolio Dana Pensiun

BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong dana cadangan pesangon masuk ke portofolio dana pensiun agar pengelolaannya dapat dilakukan melalui mekanisme industri dana pensiun yang memiliki sistem pengawasan dan tata kelola jelas. Selain memperkuat perlindungan pekerja, langkah ini dinilai dapat mendorong peningkatan aset dana pensiun nasional untuk mencapai target 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan pihaknya tengah mendiskusikan usulan tersebut bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, OJK berpandangan dana cadangan pesangon sebaiknya dikategorikan sebagai dana pensiun sehingga pengelolaannya dapat masuk ke dalam portofolio penyelenggara program pensiun. Dengan demikian, pengelolaan dana tersebut dapat berada dalam kerangka pengawasan OJK.

"Kami sedang mendiskusikan hal ini dengan Kemnaker dan Kemenkeu. Kami ingin memastikan dana cadangan pesangon ini masuk dalam kelompok dana pensiun sehingga dapat dikelola dalam portofolio dana pensiun dan kami bisa melakukan pengawasan," ujar Ogi di Bali, Selasa (17/11/2026).

Salah satu alasan OJK mendorong skema tersebut adalah untuk memperbesar aset industri dana pensiun nasional. Pasalnya, aset dana pensiun Indonesia saat ini masih berada di kisaran 8 persen dari PDB.