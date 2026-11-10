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Peringatkan Pelaku Manipulasi Saham, OJK: Tolong Berhenti, Jangan Main-Main!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |12:45 WIB
Peringatkan Pelaku Manipulasi Saham, OJK: Tolong Berhenti, Jangan Main-Main!
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang melakukan praktik manipulasi di pasar modal. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang melakukan praktik manipulasi di pasar modal. OJK menegaskan bahwa praktik manipulasi harga saham, transaksi terkoordinasi (coordinated trading), hingga perdagangan semu (wash trading) tidak boleh terulang karena dapat merugikan integritas pasar modal dan merusak kepercayaan investor.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa koreksi yang terjadi di pasar saham nasional saat ini merupakan konsekuensi dari proses penataan dan reformasi pasar modal yang tengah berlangsung. Menurut dia, secara fundamental, kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja emiten domestik tetap solid di tengah berbagai langkah pembenahan yang terus dilakukan.

Friderica mengatakan, reformasi pasar modal juga mencakup penataan saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/HSC) serta pembersihan praktik manipulasi perdagangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," ujar Friderica kepada awak media seusai menghadiri IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Lebih lanjut, Friderica menegaskan bahwa agenda pembenahan pasar modal domestik tidak semata-mata didorong oleh masukan dari penyedia indeks global (global index provider), seperti MSCI.

Menurut dia, masukan dari penyedia indeks global justru menjadi dorongan positif bagi Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas pasar modal secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, OJK terus berkoordinasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur pasar modal agar semakin kredibel di mata investor internasional.

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