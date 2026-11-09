Daftar Negara yang Banknya Kena Serangan Siber

JAKARTA – Daftar negara yang banknya kena serangan siber.

Serangan siber menyasar sektor perbankan terjadi di sejumlah negara, mulai dari Prancis, Korea Selatan, Taiwan, hingga Indonesia. Modus serangannya beragam, mulai dari penyusupan melalui penyedia layanan pihak ketiga, pencurian data nasabah, hingga transaksi dan transfer dana tanpa izin.

Salah satu kasus terbaru terjadi di Prancis. Grup perbankan Crédit Mutuel Arkéa mengonfirmasi menjadi sasaran serangan siber yang diduga dilakukan melalui platform perusahaan penyedia layanan pihak ketiga. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan perpindahan dana dari rekening bank ke sejumlah lembaga keuangan lain.

Nilai kerugian dalam insiden tersebut disebut-sebut mencapai USD133 juta. Namun, pihak bank belum mengonfirmasi angka tersebut sebagai kerugian final. Manajemen juga menyatakan rekening nasabah tidak diakses dan sebagian dana yang dicuri telah berhasil dibekukan.

Kasus di Prancis menambah daftar insiden keamanan siber yang menyasar industri keuangan di berbagai belahan dunia. Dalam beberapa laporan sepanjang 2026, sejumlah negara juga mencatatkan serangan terhadap bank dan lembaga keuangan mereka.

Taiwan: Ratusan Rekening Nasabah Jadi Sasaran

Di Taiwan, SinoPac Bank mengalami insiden keamanan pada infrastruktur layanan perbankan selulernya. Sebanyak 427 transaksi tidak sah tercatat dari rekening 419 nasabah.

Total dana yang ditransfer secara ilegal mencapai sekitar 41,76 juta dolar Taiwan atau setara dengan USD1,3 juta.

Pihak bank menjelaskan, pelaku diduga mengeksploitasi celah keamanan pada sistem penyedia layanan yang mendukung infrastruktur perbankan seluler mereka.