Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BEI Minta Emiten Perkuat Transparansi Laporan Keuangan, Soroti Risiko Karhutla

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |11:37 WIB
BEI Minta Emiten Perkuat Transparansi Laporan Keuangan, Soroti Risiko Karhutla
Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta perusahaan tercatat atau emiten memperkuat transparansi dan integritas laporan keuangan serta keberlanjutan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta perusahaan tercatat atau emiten memperkuat transparansi dan integritas laporan keuangan serta keberlanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah pertumbuhan pasar modal domestik yang telah memiliki lebih dari 33 juta investor dan 962 emiten.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan peningkatan jumlah investor harus diimbangi dengan kualitas keterbukaan informasi perusahaan. Pasalnya, semakin banyak investor yang menjadikan informasi dari emiten sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

"Jumlah investor kita sudah tumbuh mencapai lebih dari 33 juta dengan 962 perusahaan tercatat. Pertumbuhan ini tentu membawa makna yang besar. Semakin banyak investor yang menggantungkan keputusannya pada informasi yang disampaikan perusahaan," kata Iding dalam sambutannya di IAI-ISRF Strategic Dialogue, Selasa (10/11/2026).

Menurut Iding, keandalan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam reformasi pasar modal yang tengah dijalankan BEI. Bursa tidak hanya berupaya memperbesar pasar dari sisi jumlah investor dan emiten, tetapi juga meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutannya.

Ia menambahkan, kepercayaan investor bergantung pada kualitas informasi, transparansi, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

"Kepercayaan ini tentunya lahir dari kualitas informasi, transparansi dan kemampuan perusahaan mengelola risiko yang mempengaruhi keberlangsungan usahanya. Inilah, Bapak Ibu, yang juga sangat relevan dengan semangat reformasi pasar modal yang tengah kami lakukan," jelas Iding.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253128//ihsg_hari_ini-CiAs_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.096
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/470/3253028//karhutla-1nFu_large.jpg
HGU 3 Perusahaan Dicabut Terindikasi Terlibat Karhutla di Kalimantan, Total Ada 11
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3253025//pemerintah-ofu9_large.jpg
15 Personel Gugur saat Padamkan Kebakaran Hutan di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252864//helikopter_jatuh-YQP9_large.jpg
Helikopter Super Puma Jatuh, BNPB Akan Evaluasi Total Operasi Udara Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252898//helikopter_jatuh-W4h2_large.jpg
Korban Heli Karhutla Jatuh di Sungai Barito Dievakuasi: 2 Selamat dan 1 Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252892//karhutla-3XZl_large.jpg
Helikopter Karhutla Jatuh, Cockpit Voice Recorder Berhasil Ditemukan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement