BEI Minta Emiten Perkuat Transparansi Laporan Keuangan, Soroti Risiko Karhutla

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta perusahaan tercatat atau emiten memperkuat transparansi dan integritas laporan keuangan serta keberlanjutan. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta perusahaan tercatat atau emiten memperkuat transparansi dan integritas laporan keuangan serta keberlanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah pertumbuhan pasar modal domestik yang telah memiliki lebih dari 33 juta investor dan 962 emiten.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan peningkatan jumlah investor harus diimbangi dengan kualitas keterbukaan informasi perusahaan. Pasalnya, semakin banyak investor yang menjadikan informasi dari emiten sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

"Jumlah investor kita sudah tumbuh mencapai lebih dari 33 juta dengan 962 perusahaan tercatat. Pertumbuhan ini tentu membawa makna yang besar. Semakin banyak investor yang menggantungkan keputusannya pada informasi yang disampaikan perusahaan," kata Iding dalam sambutannya di IAI-ISRF Strategic Dialogue, Selasa (10/11/2026).

Menurut Iding, keandalan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam reformasi pasar modal yang tengah dijalankan BEI. Bursa tidak hanya berupaya memperbesar pasar dari sisi jumlah investor dan emiten, tetapi juga meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutannya.

Ia menambahkan, kepercayaan investor bergantung pada kualitas informasi, transparansi, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

"Kepercayaan ini tentunya lahir dari kualitas informasi, transparansi dan kemampuan perusahaan mengelola risiko yang mempengaruhi keberlangsungan usahanya. Inilah, Bapak Ibu, yang juga sangat relevan dengan semangat reformasi pasar modal yang tengah kami lakukan," jelas Iding.