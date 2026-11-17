Investor Saham NTB dan NTT Melonjak, Kini Dekati Bali

NUSA DUA – Jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melonjak hingga mendekati jumlah investor di Bali. Peningkatan tersebut karena semakin luasnya edukasi dan literasi keuangan serta bertambahnya akses masyarakat terhadap layanan investasi di kedua provinsi tersebut.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengatakan pertumbuhan investor di NTB dan NTT lebih tinggi dibandingkan Bali karena kedua daerah tersebut masih memiliki basis investor yang relatif kecil pada periode sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan literasi dan edukasi keuangan yang dilakukan OJK di daerah turut mendorong masyarakat untuk mulai mengenal dan memanfaatkan instrumen investasi pasar modal.

“Pertumbuhan di NTB dan NTT terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan Bali karena sebelumnya basis investor di kedua daerah tersebut masih relatif rendah. Melalui peningkatan literasi, edukasi, dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK di daerah, masyarakat semakin mengenal pasar modal dan mulai berinvestasi,” ujar Adityo dalam pemaparan kinerja industri jasa keuangan wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).

Adityo menjelaskan, peningkatan jumlah investor juga didukung oleh perluasan akses investasi melalui perusahaan efek yang beroperasi di masing-masing daerah. Saat ini, jumlah perusahaan efek di Bali mencapai sekitar 18 perusahaan, sedangkan NTB memiliki enam perusahaan efek dan NTT satu perusahaan efek.