FTSE Russell Pertahankan Pasar Modal RI di Emerging Market, 14 Saham Didepak

JAKARTA - Penyedia indeks global FTSE Russell menetapkan posisi pasar modal Indonesia tetap berada pada kategori Secondary Emerging Market atau pasar berkembang sekunder.

Lembaga tersebut sekaligus memastikan Indonesia tidak dimasukkan ke dalam daftar pemantauan (Watch List) dalam evaluasi klasifikasi negara yang telah diumumkan sebelumnya.

Lewat pengumuman resminya pada Jumat (13/11/2026), FTSE Russell mengakui kemajuan positif dari agenda reformasi pasar modal Indonesia, khususnya langkah otoritas dalam memperkokoh transparansi dan integritas pasar. Pengakuan itu menjadi sinyal positif atas upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pasar modal nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Lembaga tersebut mencatat bahwa otoritas pasar modal Indonesia telah menjalankan serangkaian langkah guna mendongkrak transparansi pasar. FTSE Russell mengapresiasi perkembangan tersebut dan terus menjalin komunikasi dengan otoritas serta para pemangku kepentingan pasar modal di Tanah Air.

Meski demikian, FTSE Russell menyampaikan masih memerlukan waktu tambahan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas berbagai kebijakan yang sudah digulirkan otoritas pasar modal Indonesia.

Penilaian itu mencakup peningkatan transparansi data pemegang saham, penguatan pemantauan transaksi beserta kriteria pengawasannya, hingga konsistensi penerapan aturan dan penegakan hukum.

Mengikuti proses evaluasi tersebut, perlakuan terhadap saham Indonesia pada peninjauan indeks Desember 2026 akan tetap dipertahankan sebagaimana skema yang diterapkan pada September 2026.

Beberapa penyesuaian indeks tetap berjalan, antara lain pembaruan klasifikasi industri, pemutakhiran jumlah saham sesuai ketentuan, serta penghapusan konstituen indeks yang tidak lagi memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk sementara, FTSE Russell masih menangguhkan sejumlah perubahan lain setidaknya hingga peninjauan indeks Maret 2027. Penundaan itu berlaku bagi penambahan saham baru, termasuk saham hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), kenaikan free float, serta perubahan tertentu pada kelompok kapitalisasi pasar.

Kebijakan penangguhan tersebut memberi periode observasi tambahan bagi FTSE Russell agar dapat menilai implementasi dan efektivitas reformasi pasar modal Indonesia secara lebih menyeluruh.

Ke depan, FTSE Russell akan terus mengamati perkembangan pasar modal domestik serta berkomunikasi aktif bersama otoritas terkait, sembari mempertimbangkan keputusan lanjutan mengenai penyesuaian indeks menjelang evaluasi Maret 2027.

Ketetapan FTSE Russell ini menghadirkan kepastian atas keberlanjutan klasifikasi pasar modal Indonesia dalam kerangka penilaiannya di tengah berlangsungnya berbagai langkah pembenahan.

Status tersebut sekaligus menjadi momentum bagi otoritas maupun seluruh pelaku industri untuk melanjutkan perbaikan struktural pasar modal nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, tata kelola, dan perlindungan investor.

Sikap FTSE Russell itu menandakan bahwa agenda reformasi pasar modal Indonesia memperoleh respons positif dari lembaga indeks internasional.

Langkah penguatan transparansi, pengawasan, serta konsistensi penegakan aturan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem investasi yang kian kredibel, terbuka, dan berintegritas.