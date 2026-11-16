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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Awal Pekan, IHSG Dibuka Melemah ke 5.335

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |09:30 WIB
Awal Pekan, IHSG Dibuka Melemah ke 5.335
Awal Pekan, IHSG Dibuka Melemah ke 5.335 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,17 persen ke level 5.335 pada perdagangan awal pekan, Senin (16/11/2026).

Volume perdagangan tercatat di 518 juta saham dengan nilai transaksi Rp140 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 33 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp9 triliun. Sebanyak 186 saham mengalami kenaikan dan 115 saham mengalami penurunan, 644 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Triniti Dinamik (TRUE) yang menguat 13,64 persen. Disusul Arkora Hydro (ARKO) naik 12,64 persen. Kemudian Widodo Makmur Unggas (WMUU) naik 12,24 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Bank of India Indonesia (BSWD) yang terkoreksi 6,82 persen. Disusul Artha Mahiya Investama (AIMS) melemah 6,79 persen. Selanjutnya Multi Spunindo Jaya (MSJA) turun 6,78 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami pelemahan sebesar 0,38 persen. Kemudian sektor non siklikal naik 0,17 persen dan sektor siklikal melemah 0,10 persen.

Sektor keuangan naik 0,16 persen, infrastruktur naik 0,36 persen, properti naik 0,21 persen, bahan baku turun 0,64 persen. Sementara itu sektor transportasi terkoreksi 0,02 persen.

Sektor industri naik 0,08 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 0,04 persen. Sementara itu sektor kesehatan naik tipis 0,02 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

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