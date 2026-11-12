Perkuat Pasar Modal RI, Pengembangan SDM dan Literasi Investor Disorot

JAKARTA - Penguatan fondasi pasar modal Indonesia dinilai tidak terlepas dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan literasi investor.

Urgensi tersebut menjadi sorotan utama dalam konferensi The 6th TICMI Capital Market and Business Conference (TCMBC), di tengah derasnya pertumbuhan investor ritel generasi muda serta dinamika pasar keuangan domestik.

Direktur Utama PT Indonesian Capital Market Electronic Library (TICMI) Yohanes Arts Abimanyu mengatakan, lonjakan aktivitas perdagangan efek menuntut kesiapan intelektual dan pemahaman risiko yang matang dari seluruh pemangku kepentingan.

"Pertumbuhan pesat pasar modal membawa pertanyaan baru mengenai kualitas pasar, perilaku investor, tata kelola emiten, serta kesiapan sumber daya manusia yang jawabannya banyak lahir dari riset kampus dan pengalaman praktisi," ujar Yohanes dalam TICMI Capital Market and Business Conference di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Abimanyu mengungkapkan selama ini kerap terjadi sumbatan komunikasi antara temuan ilmiah di perguruan tinggi dan penerapan praktis di industri permodalan. Karya penelitian mahasiswa sering kali hanya mengendap sebagai skripsi atau publikasi jurnal tanpa sempat tertelaah oleh praktisi maupun regulator.

Forum akademis berskala nasional dihadirkan untuk memangkas sekat pemisah antara dunia pendidikan dan operasional pasar modal.

"Riset sering kali hanya berhenti di skripsi atau jurnal tanpa sempat dibaca praktisi dan regulator, sehingga forum ini hadir dengan dua tujuan yakni menjadi wadah diskusi ilmiah sekaligus mempererat pembaruan kerja sama antara dunia akademik dan industri," kata Abimanyu.

Peningkatan kompetensi pelaku pasar dipandang mendesak menyusul rentetan volatilitas yang membayangi bursa saham sepanjang 2026. Tekanan eksternal sempat memicu koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta keluarnya dana asing dalam jumlah besar pada bulan lalu.

Edukasi dan pemahaman analisis pasar menjadi benteng pertahanan bagi investor di tengah fluktuasi indeks acuan.

"Pasar modal 2026 menghadapi tantangan bertubi-tubi di mana pada Oktober lalu IHSG sempat turun dengan aksi jual bersih asing mencapai Rp16,88 triliun, yang saat ini diimbangi oleh langkah OJK memperkuat tata kelola pasar modal," jelasnya.

Kendati demikian, angin segar mulai berembus seiring penguatan IHSG selama lima hari perdagangan berturut-turut. Pemulihan ini ditopang oleh kinerja pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III-2026 yang solid di angka 5,47 persen serta penguatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level 119,9.

Perbaikan indikator ekonomi makro tersebut menjadi momentum ideal untuk mengarahkan partisipasi generasi muda ke sektor investasi produktif.

"IHSG sudah membaik didukung pertumbuhan ekonomi 5,47 persen dan keyakinan konsumen yang naik, sehingga riset dan talenta muda di bursa harus kita bangun bersama menuju Pasar Modal Maju Indonesia Jaya," tutur Abimanyu.