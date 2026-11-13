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IHSG Ditutup Meroket 1,7 Persen ke 5.344, Ada Transaksi Rp12,1 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |16:18 WIB
IHSG Ditutup Meroket 1,7 Persen ke 5.344, Ada Transaksi Rp12,1 Triliun
IHSG Ditutup Meroket 1,7 Persen ke 5.344, Ada Transaksi Rp12,1 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 93,51 poin atau 1,78 persen ke level 5.344 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (13/11/2026), terdapat 564 saham menguat, 142 saham melemah dan 239 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,1 triliun dari 27,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,35 persen ke 550, indeks JII naik 2,87 persen ke 307, indeks IDX30 naik 1,42 persen ke 311 dan indeks MNC36 naik 1,41 persen ke 244.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, properti, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, teknologi dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) naik 34,72 persen ke Rp97, PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) naik 32,43 persen ke Rp49, dan PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) naik 24,77 persen ke Rp1.385.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC) turun 9,88 persen ke Rp155, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) turun 6,85 persen ke Rp408, dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) turun 6,84 persen di Rp1.635.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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