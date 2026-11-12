IHSG Meroket Usai Gibran Mundur dari Wapres, Simak Penjelasannya

JAKARTA - Dinamika politik di dalam negeri seperti mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampaknya tidak terlalu memengaruhi perspektif investor terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia.

Sebagai bukti, berdasarkan data perdagangan RTI, Kamis (12/11/2026), IHSG ditutup menguat tajam sebesar 135,860 poin atau tumbuh 2,66 persen ke level 5.250,895.

Gairah pasar terlihat merata dengan 496 saham tercatat mengalami penguatan, berbanding jauh dengan 115 saham yang melemah dan 105 saham yang bergerak stagnan.

Aktivitas transaksi pun terbilang ramai, dengan total volume perdagangan mencapai 41,3 miliar lembar saham dan nilai transaksi menyentuh Rp12 triliun.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa penguatan indeks saham tersebut menjadi bukti nyata tangguhnya aktivitas pasar domestik.

Menurut Fithra, komitmen pemerintah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap sektor ekonomi.

"Pemerintah memastikan dinamika politik berjalan melalui mekanisme konstitusional sehingga stabilitas kelembagaan, jalannya pemerintahan, serta kesinambungan agenda pembangunan program ekonomi tetap terjaga," ujar dia dalam keterangannya.