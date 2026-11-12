Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Meroket Usai Gibran Mundur dari Wapres, Simak Penjelasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |20:04 WIB
IHSG Meroket Usai Gibran Mundur dari Wapres, Simak Penjelasannya
IHSG Meroket Usai Gibran Mundur dari Wapres, Simak Penjelasannya (Foto: Tangkapan Layar Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Dinamika politik di dalam negeri seperti mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampaknya tidak terlalu memengaruhi perspektif investor terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia.

Sebagai bukti, berdasarkan data perdagangan RTI, Kamis (12/11/2026), IHSG ditutup menguat tajam sebesar 135,860 poin atau tumbuh 2,66 persen ke level 5.250,895. 

Gairah pasar terlihat merata dengan 496 saham tercatat mengalami penguatan, berbanding jauh dengan 115 saham yang melemah dan 105 saham yang bergerak stagnan.

Aktivitas transaksi pun terbilang ramai, dengan total volume perdagangan mencapai 41,3 miliar lembar saham dan nilai transaksi menyentuh Rp12 triliun.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa penguatan indeks saham tersebut menjadi bukti nyata tangguhnya aktivitas pasar domestik.

Menurut Fithra, komitmen pemerintah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap sektor ekonomi. 

"Pemerintah memastikan dinamika politik berjalan melalui mekanisme konstitusional sehingga stabilitas kelembagaan, jalannya pemerintahan, serta kesinambungan agenda pembangunan program ekonomi tetap terjaga," ujar dia dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253676/ihsg-i4Bc_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 2,6 Persen ke 5.250 di Tengah Pengunduran Diri Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253654/bei-9AVw_large.jpg
Perkuat Pasar Modal RI, Pengembangan SDM dan Literasi Investor Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253625/wamenko-rw3q_large.jpg
Pemerintah Pastikan Reformasi Pasar Modal RI, Beri Pesan Khusus ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253560/ihsg_hari_ini-evru_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat 0,09 Persen ke Level 5.119
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/278/3253524/ihsg-YQHa_large.jpg
BEI Umumkan 383 Saham HSC yang Didepak dari IHSG, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/278/3253458/ihsg-vNw1_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.115 Jelang Review MSCI November 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement