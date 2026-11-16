IHSG Melemah ke 0,44 Persen Level 5.320

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 23,43 poin atau 0,44 persen ke level 5.320 pada penutupan perdagangan Senin (16/11/2026).

Pelemahan indeks mencerminkan tekanan jual yang cukup luas di pasar saham domestik. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 414 saham berakhir melemah. Sementara itu, hanya 270 saham yang berhasil menguat dan 261 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan rentang pergerakan antara 5.272,47 hingga 5.355,60. Indeks dibuka pada posisi 5.335,44, sempat menguat ke level tertinggi 5.355,60, sebelum mengalami tekanan jual hingga menyentuh level terendah 5.272,47.

Memasuki perdagangan sesi kedua, IHSG sempat bergerak di kisaran 5.290–5.310. Indeks kemudian mengalami penguatan menjelang penutupan, tetapi belum cukup kuat untuk membawa IHSG kembali ke zona positif.

Dari sisi aktivitas transaksi, tercatat 49,89 miliar saham ditransaksikan dengan nilai Rp12,93 triliun. Frekuensi transaksi mencapai 1,549 juta kali, sedangkan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp8.966 triliun.

Berdasarkan klasifikasi sektoral, pelemahan terdalam terjadi pada sektor barang baku yang anjlok 4,34 persen. Disusul sektor energi yang terkoreksi 2,91 persen dan sektor infrastruktur yang melemah 1,22 persen.

Tekanan juga terjadi pada sektor transportasi yang turun 0,75 persen, properti melemah 0,42 persen, teknologi terkoreksi 0,39 persen, serta konsumen non-primer turun 0,17 persen.