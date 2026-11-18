Tips Ketua OJK agar Anak Muda Terhindar dari Love Scam: Pakai Logika!

NUSA DUA – Anak muda yang sedang kasmaran diminta lebih waspada saat menjalin hubungan dengan seseorang yang baru dikenal melalui media sosial atau aplikasi kencan. Generasi muda diingatkan agar tidak mudah terbuai rayuan dan tetap menggunakan logika untuk menghindari penipuan berkedok cinta atau love scam.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, pelaku love scam memanfaatkan kedekatan emosional untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum akhirnya meminta uang. Karena sudah terlanjur terbawa perasaan, korban sering kali terlambat menyadari bahwa hubungan yang dijalaninya merupakan bagian dari skema penipuan.

"Memang sulit membendungnya. Jadi, masyarakat harus pakai logika. Kalau sesuatu terlalu indah, terlalu berlebihan, atau terlalu baik, kita harus berpikir secara rasional. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak orang jahat yang mengintai kita," ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, OJK memberikan perhatian khusus terhadap kasus love scam yang melibatkan transaksi keuangan. Menurutnya, hubungan romantis atau rayuan bukan menjadi persoalan yang ditangani OJK selama tidak mengandung unsur penipuan finansial. Namun, ketika pelaku mulai meminta uang dengan memanfaatkan kedekatan emosional, kasus tersebut menjadi perhatian serius.

"Kalau hanya digombali, itu urusan masing-masing. Namun, kalau sudah digombali dan kemudian ada unsur uangnya, itu menjadi perhatian kami," kata Friderica.