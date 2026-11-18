Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu Online, Awalnya Diberi Komisi hingga Ujungnya Diminta Deposit

NUSA DUA – Masyarakat, khususnya anak muda, diminta mewaspadai tawaran pekerjaan paruh waktu (part time) secara online yang menjanjikan komisi mudah. Pasalnya, tawaran tersebut dapat menjadi modus penipuan dengan skema memberikan imbalan kecil di awal, sebelum akhirnya meminta korban menyetor atau mentransfer uang dengan iming-iming keuntungan lebih besar.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, modus penipuan ini menyasar anak muda yang tertarik mendapatkan penghasilan tambahan melalui pekerjaan sederhana di platform digital.

Pelaku biasanya menawarkan tugas ringan, seperti menyukai (like), membagikan (share), atau mengikuti (follow) akun tertentu di media sosial. Setelah korban menyelesaikan tugas awal, pelaku memberikan komisi kecil untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, korban ditawari pekerjaan dengan imbalan lebih besar, tetapi harus terlebih dahulu menyetorkan sejumlah uang.

"Anak-anak muda sekarang sering mendapat tawaran kerja paruh waktu. Mereka diminta melakukan sesuatu yang mudah, kemudian ada uang masuk sedikit. Setelah itu, mereka ditawari ikut pekerjaan premium dengan syarat mentransfer sejumlah uang. Di situlah masyarakat mulai terjebak," ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Friderica menegaskan, edukasi dan kewaspadaan masyarakat menjadi benteng utama untuk mencegah penipuan tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar dengan tugas ringan, terlebih jika pelaku meminta uang terlebih dahulu.

"Yang bisa kita lakukan adalah edukasi, karena yang bisa menjaga diri kita adalah kita sendiri. OJK bersama Satgas PASTI sudah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran pekerjaan online yang akhirnya justru membuat mereka terjebak," katanya.