35% Alumni Program Magang Nasional Dapat Tawaran Kerja dari Perusahaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mencatat 35% alumni program magang batch 1 telah mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan. (Foto ;Okezone.com/Kemnaker)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mencatat 35% alumni program magang batch 1 telah mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan tempat peserta menjalankan praktik magang.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan magang dapat membuka akses lebih cepat bagi generasi muda untuk masuk ke dunia kerja," ujar Yassierli, Rabu (27/5/2026).

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menargetkan perluasan pelaksanaan program magang pada 2026. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah peserta ditargetkan mencapai 150 ribu orang, meningkat dibanding target sebelumnya yang berada di angka 100 ribu peserta.

Menaker mengatakan, untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan berbagai tahapan bersama perusahaan mitra, mulai dari pembukaan lowongan, verifikasi, hingga proses seleksi administrasi dan seleksi daring sesuai mekanisme masing-masing perusahaan.

Tahap pertama pelaksanaan tahun 2026 direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu peserta. Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.