Kuota Magang Nasional 2026 Bakal Ditambah, Skill Ditingkatkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |08:26 WIB
Kuota Magang Nasional 2026 Bakal Ditambah, Skill Ditingkatkan
Kuota Magang Nasional 2026 Bakal Ditambah, Skill Ditingkatkan (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pemerintah berencana menambah kuota magang nasional 2026. Hal ini dibahas usai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Sabtu (25/4/2026).  Keduanya membahas rencana penambahan kuota magang nasional.

Informasi pertemuan keduanya dibagikan lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, dilihat Minggu (26/4/2026), Seskab dan Menaker membahas berbagai progres dan rencana strategis di bidang ketenagakerjaan. 

"Termasuk Program Magang Nasional 2025-2026 yang sedang diikuti 100.000 peserta magang, dengan jumlah pendaftar awal mencapai sekitar 400 ribu orang," tulis keterangan unggahan tersebut.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah berencana meningkatkan kuota peserta untuk periode 2026-2027. Tidak hanya sekadar menambah jumlah, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelatihan dan keahlian agar para peserta lebih siap terserap oleh industri.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang," tulisnya.

Tingginya antusiasme magang nasional karena mereka mendapatkan kesempatan pengalaman bekerja, ilmu dari mentor dan memperoleh upah bulanan sesuai UMP dari Pemerintah Pusat menjadi dorongan lebih bagi para lulusan sarjana untuk mendaftar.

 

Berita Terkait
Apakah Gaji Peserta Magang Nasional 2026 Naik?
Apakah Gaji Peserta Magang Nasional 2026 Naik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201807/gaji_magang_nasional-gVT2_large.jpeg
4 Fakta Gaji Peserta Magang Nasional Resmi Naik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201409/gaji_magang_nasional-cj9X_large.jpg
Gaji Peserta Magang Nasional Resmi Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/455/3196931/bri-lPMD_large.jpg
Ini Tahapan Pencairan Uang Saku Program Magang Nasional, Cek Rekening Segera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/622/3197160/magang-QwP1_large.jpg
Digaji UMP, Fresh Graduate Rasakan Manfaat Magang Nasional Inisiasi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189021/magang_nasional-rZNa_large.jpg
Cara Cek Status Lamaran Magang Hub 2025 Batch 3, Apakah Lolos atau Tidak? 
