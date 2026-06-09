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Prabowo Panggil Chatib Basri ke Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |16:02 WIB
Prabowo Panggil Chatib Basri ke Istana
Chatib Bisri (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Mau ketemu kan (sama Presiden). Iya (bertemu Presiden)," kata Chatib kepada awak media.

Chatib yang tiba bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu pun enggan merespon lebih lanjut mengenai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dirinya hanya menegaskan pertemuan itu akan berlangsung dengan sejumlah tokoh.

"Tanya pak Luhut. Tuh ada, rame-rane kok," ujarnya.

Sementara ketika ditanya awak media bahwa nama Chatib santer diisukan masuk kabinet Prabowo, dirinya hanya menegaskan tidak tahu informasi tersebut. "Saya nggak tahu. (Pertemuannya) sama pak Luhut, bareng."

Luhut pun menegaskan bahwa dirinya rutin bertemu Presiden Prabowo. "Nggak ada jadwal. Ya, kita, kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 Minggu gitu," ujarnya.

 

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