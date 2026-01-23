Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Digaji UMP, Fresh Graduate Rasakan Manfaat Magang Nasional Inisiasi Prabowo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |18:58 WIB
Digaji UMP, Fresh Graduate Rasakan Manfaat Magang Nasional Inisiasi Prabowo
Digaji UMP, Fresh Graduate Rasakan Manfaat Magang Nasional Inisiasi Prabowo (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Program Magang Nasional selama enam bulan yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh para lulusan baru (fresh graduate). Program ini membuka kesempatan bagi generasi muda untuk magang di instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Dua peserta program magang tersebut, yakni M Fiqo Fadilah dan Ruri Hajar Pamungkas, merasakan betul manfaatnya. Keduanya menjalani masa magang di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Fiqo mengaku program ini memberikan pengalaman nyata tentang dunia kerja yang selama ini hanya ia pelajari secara teori.

“Tentu ini pengalaman baru karena kita bisa mendapatkan pelajaran baru, merasakan langsung dunia kerja seperti apa. Sebelum nantinya kita selesai melaksanakan program magang ini, kita bisa lebih siap terjun ke dunia kerja,” ujar Fiqo di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, peserta magang tidak hanya menjadi pengamat, tetapi terlibat langsung dalam pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai di kementerian.

“Kita di sini mendapatkan kesempatan langsung untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sama, sehingga pengalaman ini sangat berdampak untuk modal kita bekerja di masa yang akan datang,” katanya.

Fiqo menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas program yang dinilai memberi dampak nyata bagi lulusan baru.

“Terima kasih Pak Prabowo, karena gagasannya membawa dampak yang dapat dirasakan langsung oleh kami, para fresh graduate. Dari sini kami dapat terus menggali potensi dan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran baru,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189021/magang_nasional-rZNa_large.jpg
Cara Cek Status Lamaran Magang Hub 2025 Batch 3, Apakah Lolos atau Tidak? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187712/magang_nasional-zskb_large.jpg
Pendaftaran Magang Nasional Batch III Resmi Dibuka Hari Ini, Berikut Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187087/menko_airlangga-k9HF_large.JPG
Menko Airlangga Minta Dunia Usaha Dukung Program Magang Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181827/magang_nasional-gcne_large.jpg
Pendaftaran Peserta Magang Batch II Dibuka Hari Ini, Begini Cara Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180762/magang-NaLo_large.jpg
5 Fakta Magang Nasional Batch 2 Dibuka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180767/magang-AxR2_large.jpg
Resmi Dibuka! Ini Cara Daftar Magang Nasional Batch 2 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement