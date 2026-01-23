Digaji UMP, Fresh Graduate Rasakan Manfaat Magang Nasional Inisiasi Prabowo

JAKARTA - Program Magang Nasional selama enam bulan yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh para lulusan baru (fresh graduate). Program ini membuka kesempatan bagi generasi muda untuk magang di instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Dua peserta program magang tersebut, yakni M Fiqo Fadilah dan Ruri Hajar Pamungkas, merasakan betul manfaatnya. Keduanya menjalani masa magang di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Fiqo mengaku program ini memberikan pengalaman nyata tentang dunia kerja yang selama ini hanya ia pelajari secara teori.

“Tentu ini pengalaman baru karena kita bisa mendapatkan pelajaran baru, merasakan langsung dunia kerja seperti apa. Sebelum nantinya kita selesai melaksanakan program magang ini, kita bisa lebih siap terjun ke dunia kerja,” ujar Fiqo di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, peserta magang tidak hanya menjadi pengamat, tetapi terlibat langsung dalam pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai di kementerian.

“Kita di sini mendapatkan kesempatan langsung untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sama, sehingga pengalaman ini sangat berdampak untuk modal kita bekerja di masa yang akan datang,” katanya.

Fiqo menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas program yang dinilai memberi dampak nyata bagi lulusan baru.

“Terima kasih Pak Prabowo, karena gagasannya membawa dampak yang dapat dirasakan langsung oleh kami, para fresh graduate. Dari sini kami dapat terus menggali potensi dan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran baru,” ucapnya.