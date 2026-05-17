Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kuota Magang Nasional 2026 Naik Jadi 150 Ribu, Dapat Gaji UMP

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |14:49 WIB
Kuota Magang Nasional 2026 Naik Jadi 150 Ribu, Dapat Gaji UMP
Kuota Magang Nasional 2026 Naik Jadi 150 Ribu, Dapat Gaji UMP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menambah kuota Program Magang Nasional 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 ribu peserta.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, peningkatan kuota Program Magang Nasional 2026 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan lulusan baru.

"Mereka kita beri pekerjaan atau magang di suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah. Dan mereka selama 6 bulan dididik bersama mentor yang memang profesional di bidangnya," kata Afriansyah di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, para peserta magang tersebut menerima insentif dari pemerintah sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai wilayah penempatan. Sebagai contoh, peserta yang ditempatkan di Jakarta memperoleh insentif sekitar Rp5,72 juta per bulan.

"Kalau dia dapatnya Jakarta, mereka mendapatkan per bulan itu Rp5,72 juta," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218606//kpk-XzUC_large.jpg
KPK Bongkar Setoran Miliaran Rupiah dari Perusahaan ke Oknum Kemnaker sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218503//bantuan-UI15_large.jpg
Ini Cara Daftar Bantuan TKM Pemula 2026 Rp5 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/455/3218399//rupiah-Sz5L_large.jpg
Ada Bantuan TKM Pemula 2026 Rp5 Juta, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217402//kemnaker-UQ9v_large.jpeg
Kemnaker Bakal Dampingi Disabilitas Masuk ke Pasar Kerja, Ini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/455/3217048//napi-qi4r_large.jpg
Mantan Narapidana Disiapkan Masuk Pasar Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217011//demo_buruh_di_kemnaker-4kNP_large.jpg
Buruh Minta Permenaker No 7/2026 Dicabut dalam Seminggu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement