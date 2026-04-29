Perusahaan Bakal Ikut Tanggung Uang Saku Peserta Magang Nasional, Ini Penjelasan Kemnaker

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka peluang keterlibatan perusahaan dalam menanggung uang saku peserta Program Magang Nasional 2026. Namun, skema tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum diputuskan secara final.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan pihaknya masih mengkaji berbagai kemungkinan terkait kontribusi perusahaan tersebut.

"Masih dijajaki dulu. Ya, artinya kita lihat ini ya, lihat kemungkinannya seperti apa," kata Cris saat dijumpai di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain menjajaki kemungkinan tersebut, Kemnaker juga mengusulkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah ini naik sekitar 50 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya.

Menurut Cris, usulan tersebut muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemagangan tahun 2025. Ia menyebut program tersebut mendapatkan respons positif, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kami mengusulkan untuk ada program pemagangan nasional di 2026 kembali. Dan yang kami usulkan itu 150.000, jadi naik 50%," ujarnya.