Surati Presiden, Menaker Usul Peserta Program Magang Jadi 150 Ribu Orang di 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:28 WIB
Menaker soal Magang Nasional (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan adanya peningkatan jumlah peserta program magang nasional pada tahun 2026. Dari usulannya, jumlah tersebut mencapai 150 ribu orang.

Yassierl mengatakan, meskipun pihaknya belum melakukan evaluasi secara komprehensif, tapi Kemenaker melihat ada apresiasi yang tinggi dari perusahaan yang menampung peserta program magang nasional.

"Kami sudah mengusulkan program magang 2026, kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150.000 orang," kata Menaker dalam paparannya di rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dalam paparannya, Menaker menyampaikan bahwa jumlah peserta magang nasional tahun 2025 mencapai 102 ribu orang. Kendati demikian, dalam forum itu dia menyatakan bahwa hal ini baru bersifat usulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi Ibu pimpinan ini baru usulan ya, ya surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141119/menaker-bC0f_large.jpg
Menaker Ungkap Identitas Tersangka Pejabat Kemnaker Kasus Korupsi Pengurusan TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211411//prabowo-hzCK_large.jpg
Target Prabowo 3 Tahun Indonesia Bebas Sampah, Tidak Ada Bau dari Sabang-Merauke Berkat Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211379//presiden_republik_indonesia_prabowo_subianto-qmxw_large.jpg
Presiden Prabowo Tegaskan Kesiapan Indonesia Hadapi Krisis Energi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211356//presiden_prabowo_subianto-kGho_large.jpg
Prabowo Ambil Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211336//mensesneg_prasetyo_hadi-wBbt_large.jpg
Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang Besok, Kapasitas Produksinya 3 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211329//presiden_prabowo_subianto-7Fnr_large.jpg
Prabowo Berikan Arahan Selama 4 Jam ke Jajaran Menteri-Eselon I, Ini yang Dibahas
