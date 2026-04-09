Surati Presiden, Menaker Usul Peserta Program Magang Jadi 150 Ribu Orang di 2026

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan adanya peningkatan jumlah peserta program magang nasional pada tahun 2026. Dari usulannya, jumlah tersebut mencapai 150 ribu orang.

Yassierl mengatakan, meskipun pihaknya belum melakukan evaluasi secara komprehensif, tapi Kemenaker melihat ada apresiasi yang tinggi dari perusahaan yang menampung peserta program magang nasional.

"Kami sudah mengusulkan program magang 2026, kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150.000 orang," kata Menaker dalam paparannya di rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dalam paparannya, Menaker menyampaikan bahwa jumlah peserta magang nasional tahun 2025 mencapai 102 ribu orang. Kendati demikian, dalam forum itu dia menyatakan bahwa hal ini baru bersifat usulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi Ibu pimpinan ini baru usulan ya, ya surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden," ujarnya.