Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kawal Sertifikasi Peserta Magang Batch I, Menaker: Perusahaan Pelanggar Masuk Daftar Hitam!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |16:01 WIB
Menaker soal Magang Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi para peserta Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I pasca-berakhirnya masa pemagangan. Fokus utama Kemenaker dalam dua bulan ke depan adalah memastikan seluruh peserta mendapatkan sertifikasi profesi guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Menaker menekankan bahwa program ini tidak berhenti begitu saja setelah masa magang usai, melainkan berlanjut hingga tahap pengakuan keahlian.

“Jadi, tidak selesai batch I dan kemudian selesai, mereka bubar. Tapi kami di Kemenaker mengawal sertifikasi selama satu-dua bulan ini ke depan,” ujar Yassierli ke awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rincian mengenai skema sertifikasi tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada Jumat (24/4/2026). Melalui pengumuman tersebut, para peserta dapat memilih jenis sertifikasi yang paling sesuai dengan bidang keahlian yang mereka dalami selama proses magang.

Secara bersamaan, Kemenaker tengah melakukan pendataan mendalam terhadap profil peserta. Langkah ini bertujuan untuk memetakan siapa saja yang sudah berhasil terserap oleh perusahaan tempat mereka magang serta siapa yang masih membutuhkan akses lowongan kerja.

“Sambil mereka sudah ada yang diterima di tempat kerja, datanya menyusul ya, masih ada yang mencari lowongan kerja, dan paralel dengan itu kami siapkan skema sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” jelas Menaker.

Bagi peserta yang telah menyelesaikan program selama enam bulan penuh, mereka berhak mendapatkan sertifikat magang. Sementara bagi peserta dengan durasi antara tiga hingga kurang dari enam bulan, akan diberikan surat keterangan resmi sebagai bukti pengalaman kerja.

Sebagai bagian dari evaluasi Batch I, Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak tegas sejumlah perusahaan yang melanggar aturan pemagangan. Berdasarkan laporan dari peserta dan masyarakat, ditemukan pelanggaran terkait jam kerja serta ketidaksesuaian lingkup pekerjaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141119/menaker-bC0f_large.jpg
Menaker Ungkap Identitas Tersangka Pejabat Kemnaker Kasus Korupsi Pengurusan TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214138//korupsi-owCM_large.jpg
Kasus RPTKA Kemnaker, 8 Terdakwa Divonis 4 hingga 7,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213642//immanuel_ebenezer_gerungan_alias_noel-qwjG_large.jpg
Bobby 'Sultan Kemnaker' Ungkap Noel Minta Rp1 Miliar untuk Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213587//irvian_bobby-SjPK_large.jpg
Irvian Bobby Ungkap Asal-Usul Julukan Sultan Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/622/3213476//menaker-R8AY_large.jpg
Cegah Pengangguran, Menaker Ingin Tingkatkan Skill Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212551//ai-NazC_large.jpg
AI Ubah Dunia Kerja, Menaker Minta Pekerja Segera Beradaptasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement