AI Ubah Dunia Kerja, Menaker Minta Pekerja Segera Beradaptasi

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pekerja untuk siap menghadapi perubahan teknologi, termasuk perkembangan artificial intelligence (AI), agar tetap mampu meningkatkan daya saing dan relevan di dunia kerja.

Menaker menyampaikan, tingkat penggunaan artificial intelligence (AI) di Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa dunia kerja berubah cepat dan Indonesia tidak boleh terlambat dalam menyiapkan tenaga kerjanya.

"Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi sebatas pada perlindungan hak-hak normatif, tetapi juga memastikan pekerja memiliki kompetensi yang memadai agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi.

Dalam konteks tersebut, Menaker menilai serikat pekerja perlu mengambil peran yang lebih strategis, tidak hanya hadir saat terjadi persoalan hubungan kerja, tetapi juga aktif menyiapkan pekerja menghadapi perkembangan teknologi, termasuk AI.