Berapa Gaji Engineering AI? Segini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji engineering AI? segini kisarannya

Profesi AI Engineer semakin menjadi salah satu pekerjaan paling diburu di industri teknologi seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor.

Lantas, berapa gaji AI Engineer dan seperti apa kisarannya?

AI Engineer adalah profesional yang bertugas merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan agar mampu meniru cara berpikir manusia dalam memproses data dan mengambil keputusan secara otomatis.

AI Engineer bekerja dengan teknologi seperti machine learning dan deep learning untuk membangun sistem yang dapat belajar dari data. Perannya tidak hanya sebatas pengembangan model, tetapi juga memastikan sistem AI dapat digunakan secara optimal dalam aplikasi nyata.

Tugas AI Engineer

Dalam praktiknya, AI Engineer memiliki sejumlah tanggung jawab utama, antara lain:

Merancang model kecerdasan buatan berbasis machine learning dan deep learning sesuai kebutuhan proyek.

Mengembangkan algoritma agar sistem dapat mengenali pola dan membuat keputusan otomatis.

Mengelola serta memproses data dalam jumlah besar agar hasil model tetap akurat.

Mengintegrasikan model AI ke dalam aplikasi, website, atau sistem perusahaan.

Melakukan pengujian, evaluasi, dan optimalisasi performa sistem AI.

Melakukan riset dan mengikuti perkembangan teknologi seperti Natural Language Processing (NLP) dan Computer Vision.

Prospek Karier AI Engineer