Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bos Danantara Ungkap Gaji Talenta AI Top Dunia Rp1 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |07:01 WIB
Bos Danantara Ungkap Gaji Talenta AI Top Dunia Rp1 Triliun
Bos Danantara Ungkap Gaji Talenta AI Top Dunia Rp1 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan global dalam memperebutkan talenta kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini semakin ketat. Bahkan, untuk mendapatkan talenta AI terbaik harus membayar Rp1 triliun.

Hal ini disampaikan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Danantara Pandu Patria Sjahrir. Menurutnya, perusahaan teknologi dunia berani membayar hingga Rp1 triliun untuk merekrut satu talenta AI terbaik. 

Jumlah tenaga kerja dengan kemampuan AI tingkat tinggi di dunia saat ini sangat terbatas. Karena itu, perusahaan-perusahaan teknologi global berlomba-lomba menawarkan gaji fantastis demi mendapatkan sumber daya manusia terbaik. 

"Di AI mungkin the high skilled labor di AI itu di bawah 600-700 orang. Jadi untuk harga satu orang, nih saya kasih contoh ya, satu skilled labor untuk AI yang baru dipindah dari OpenAI pindah ke Meta, per satu orang harganya Rp1 triliun, gaji," ujar Pandu di Hotel Mulia Senayan, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, talenta AI kelas dunia bahkan lebih langka dibanding atlet profesional di liga olahraga elite seperti NBA maupun Liga Champions Eropa. Menurutnya, jumlah orang dengan kemampuan AI terbaik di dunia sangat sedikit dan menjadi rebutan banyak perusahaan teknologi global.

"Kalau nonton NBA atau Champions League, talenta AI itu lebih dikit daripada di situ. Jadi the best AI person kalau bisa dibayar sekarang, value-nya pun lebih besar dari satu tim bola," katanya.

Pandu mengungkapkan, persoalan tenaga kerja saat ini terbagi dalam dua tantangan besar. Untuk tenaga kerja unskilled atau berkemampuan rendah, tantangan utama adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220931/dolar_as-AqbU_large.jpg
Danantara Klaim Raih Pinjaman Rp177,9 Triliun dari 33 Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220938/danantara-QF0x_large.jpg
Danantara Siap Rilis Laporan Keuangan Akhir Kuartal III-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/622/3220915/danantara-pWv5_large.jpg
Danantara Bakal Rekrut Pekerja Asing untuk BUMN Ekspor DSI, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/455/3220837/pandu-WbJt_large.jpg
Rekrut Talenta AI Top Dunia, Bos Danantara: Gaji Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220641/dsi-EYQI_large.jpg
DSI Resmi Jadi BUMN, Siap Kelola Ekspor Satu Pintu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220631/danantara-VizA_large.jpg
Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Jadi BUMN Ekspor 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement