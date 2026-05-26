Danantara Klaim Raih Pinjaman Rp177,9 Triliun dari 33 Bank

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengungkapkan, sebanyak 33 bank telah menyatakan komitmen untuk memberikan fasilitas kredit senilai USD10 miliar atau setara Rp177,9 triliun (kurs Rp17.795 per USD) kepada Danantara.

Pandu menilai komitmen tersebut disebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor dan institusi keuangan terhadap Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Menurutnya kepercayaan atau confidence menjadi faktor utama dalam menarik investasi ke Indonesia, baik dari investor baru maupun investor yang sudah lama beroperasi di dalam negeri.

"Pada saat awal Danantara dibentuk skepticism was at very high, sangat tinggi. Tapi sekarang malah orang merasa Danantara sebagai suatu organisasi yang bisa membantu membawa confidence. Contohnya 33 bank berani memberi USD10 miliar kredit fasilitas," ujar Pandu saat ditemui di kawasan Senayan, Selasa (26/5/2026).

Menurut Pandu, pelaksanaan program pemerintah dan kualitas eksekusi menjadi penentu utama dalam membangun keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selain dukungan fasilitas kredit dari 33 bank, Pandu juga mengungkapkan terdapat tujuh hingga delapan sovereign wealth fund yang telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Danantara dengan total potensi kerjasama mendekati USD30 miliar.