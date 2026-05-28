Gen Z Wajib Tahu, Ini Tantangan Masuk Dunia Kerja

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan tantangan generasi muda dalam memasuki dunia kerja, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Karena itu, diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegasnya.