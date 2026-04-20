Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cegah Pengangguran, Menaker Ingin Tingkatkan Skill Fresh Graduate

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |10:48 WIB
Cegah Pengangguran, Menaker Ingin Tingkatkan Skill Fresh Graduate
Cegah Pengangguran, Menaker Ingin Tingkatkan Skill Fresh Graduate (Foto: Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong lulusan baru atau fresh graduate mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 agar lebih siap masuk ke dunia kerja. Program ini dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Dia menjelaskan, program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

"Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Khusus di BBPVP Bandung, pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 diikuti oleh 512 peserta yang mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Berbagai pelatihan yang diikuti peserta di BBPVP Bandung meliputi pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, serta desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD). Pelatihan juga dilaksanakan melalui skema project-based learning pada program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas (smart building).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
4 Fakta 67 Persen Perusahaan Tak Berniat Rekrut Karyawan Baru hingga Korban PHK 8.389 Orang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement