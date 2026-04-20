Cegah Pengangguran, Menaker Ingin Tingkatkan Skill Fresh Graduate

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong lulusan baru atau fresh graduate mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 agar lebih siap masuk ke dunia kerja. Program ini dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Dia menjelaskan, program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

"Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Khusus di BBPVP Bandung, pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 diikuti oleh 512 peserta yang mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Berbagai pelatihan yang diikuti peserta di BBPVP Bandung meliputi pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, serta desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD). Pelatihan juga dilaksanakan melalui skema project-based learning pada program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas (smart building).