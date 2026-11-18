BSU 2026 Rp900.000 Cair Lewat Rekening Bank, Berikut Caranya

JAKARTA - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 masuk rekening pekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran BSU 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima.

Menurut Airlangga, hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening bank.

“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga di Jakarta belum lama ini.

Saat ini ada beberapa pekerja yang mengklaim sudah mendapatkan BSU Rp900.000 masuk ke rekening. Sementara, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli BSU kuartal IV tahun 2026 saat ini masih dalam tahap proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli, Sabtu 14 November 2026.

Karena masih dalam tahap peninjauan administratif, ia mengatakan hingga saat ini belum ada BSU yang disalurkan, sehingga dirinya berharap masyarakat bersabar dan hati-hati terhadap potensi penipuan.

Informasi terkait BSU yang valid adalah yang berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan seperti laman web

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.