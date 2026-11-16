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Kapan Hari Terakhir Pengkinian Data BSU 2026? Ini Link dan Caranya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:04 WIB
Kapan Hari Terakhir Pengkinian Data BSU 2026? Ini Link dan Caranya
Kapan Hari Terakhir Pengkinian Data BSU 2026? Ini Link dan Caranya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapan hari terakhir pengkinian data BSU 2026? Ini link dan caranya. Pengkinian data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diperpanjang hingga Selasa 17 November 2026.

"Batas waktu pengkinian data BSU 2026 resmi diperpanjang hingga 17 November 2026!," tulis akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dengan perpanjangan pengkinian data ini, memberikan kesempatan bagi calon penerima BSU 2026 Rp900.000 untuk memastikan data pribadi dan rekening sudah benar dan sesuai.

Link Pengkinian Data BSU 2026

Calon penerima BSU bisa melakukan pengkinian data melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan yakni bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan dapat melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Sementara, khusus HRD perusahaan, pengkinian data dapat dilakukan melalui laman resmi sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id

"Pengkinian data tidak otomatis menjamin kamu ditetapkan sebagai penerima BSU. Penetapan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku," tulis akun tersebut.

 

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