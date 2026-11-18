Ini Kronologi Ujung Kulon Ditetapkan Jadi Wilayah Pertambangan, Proses sejak 2013

Ini Kronologi Ujung Kulon Ditetapkan Jadi Wilayah Pertambangan, Proses sejak 2013 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kementerian ESDM buka-bukaan soal kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) masuk ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Meski demikian, Dwi Anggia menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Aturan Keputusan Menteri ESDM

Sementara, dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, Kementerian ESDM menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang Banten masuk ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Keputusan ini ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia.

Dalam Kepmen itu, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Punya Harta Karun Mineral

Perairan sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memiliki potensi mineral, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Hal ini berdasarkan data dan informasi geologi.

Meski demikian, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," kata Dwi Anggia.