Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya 5 Lokasi Tambang Rp5.400 Triliun, Ini 4 Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |09:01 WIB
RI Punya 5 Lokasi Tambang Rp5.400 Triliun, Ini 4 Faktanya
RI Punya 5 Lokasi Tambang Rp5.400 Triliun, Ini 4 Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi cadangan sumber daya alam (SDA) senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun berdasarkan laporan atas lima konsesi pertambangan di Indonesia. 

Temuan tersebut menjadi sorotan di tengah upaya menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Berikut ini Okezone rangkum fakta IUP pertambangan punya cadangan Rp5.400 triliun, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

1. 5 IUP Pertambangan

Prabowo mengatakan, nilai cadangan senilai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun berasal dari hasil studi cadangan yang telah dilakukan terhadap lima IUP dari ratusan izin pertambangan yang ada.

“Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima konsesi, lima IUP dari sekitar ratusan IUP, memiliki cadangan terbukti (proven reserves) yang sudah didasarkan atas studi cadangan. Nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, USD300 miliar,” ujar Prabowo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). 

2. Prabowo Ingatkan Pemberian Konsesi

Menurut Prabowo, besarnya potensi sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan pengelolaan yang optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat hingga daerah diminta lebih cermat dalam memberikan konsesi kepada pelaku usaha.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin pertambangan tanpa memastikan kemampuan pemegang konsesi dalam menjalankan kegiatan usaha secara nyata.

“Kita tidak boleh selalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti. Kita percayakan konsesi itu kepada pihak yang benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249865/emas-PL35_large.jpg
IUP PT Kristalin di Papua Dicabut, 3.500 Hektare Tambang Emas Kembali ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/320/3243171/mind_id-OIXY_large.jpg
Ketika Kekayaan Bumi Tak Lagi Pergi sebagai Bahan Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3238003/sarjito-N3Ia_large.jpg
RI Jadi Raja Nikel Dunia, Calon Bos Bursa Mineral Singgung Under Invoicing-Transfer Pricing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235659/amman-2OCd_large.jpg
Teknologi Menjaga Batu Hijau: Setiap Ton Bijih untuk Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232627/dpm-dMUv_large.jpg
Metode Backfill Tailing Jadi Kunci Tambang Bawah Tanah Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228852/amman-mu2C_large.jpg
Amman Pakai AI Optimalkan Perolehan Mineral
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement