Benarkah Ada Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon? Ini Fakta dan Temuan ESDM

Benarkah Ada Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon? Ini Fakta dan Temuan ESDM (Foto: Kementerian ESDM)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada aktivitas pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepastian ini diungkapkan usai tim inspektur tambang Kementerian ESDM memeriksa langsung kondisi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Minggu 22 November 2026.

"Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan konservasi habitat badak jawa tersebut," tulis keterangan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Verifikasi dilakukan tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kapal menyusuri perairan Cimayang, sementara pesawat nirawak (drone) memantau tutupan hutan dari udara.

Langkah ini menindaklanjuti isu dugaan aktivitas pertambangan yang beredar di masyarakat, sekaligus memberikan kepastian informasi berdasarkan kondisi di lapangan.

Tim berangkat dari Pulau Peucang, mengambil data udara di perairan Cimayang, lalu memeriksa sejumlah titik di Desa Mangkualam dan Desa Ranca Pinang, Kecamatan Cimanggu. Gambar udara diambil untuk melihat kondisi tutupan lahan, bukaan lahan, dan aktivitas di sekitarnya.

Dari pengamatan langsung dan dokumentasi drone tidak ditemukan kegiatan penambangan di dalam kawasan TNUK. Temuan ini dikuatkan keterangan Polisi Kehutanan Balai TNUK yang mendampingi tim selama pemeriksaan.

Hasil verifikasi sejalan dengan penegasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Wilayah pertambangan itu tidak termasuk wilayah taman nasional," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (23/11).