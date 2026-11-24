Bahlil Akui Ada Emas di Ujung Kulon

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui terdapat potensi cadangan mineral termasuk emas, di wilayah sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.

Meski mempunyai cadangan emas, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Bahlil menjelaskan, keberadaan potensi cadangan mineral di suatu wilayah tidak serta-merta membuat kawasan tersebut dapat langsung ditambang. Pasalnya, penetapan wilayah pertambangan merupakan bagian dari proses pemetaan potensi sumber daya mineral yang dilakukan pemerintah melalui Badan Geologi.

"Memang ada cadangan. Tetapi kan untuk negara mengetahui bahwa ada cadangan di sana. Bukan berarti langsung dikeluarkan izin," tegas Bahlil saat ditemui usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/11/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan penetapan wilayah pertambangan sejak 2014. Penetapan tersebut kemudian diperbarui secara berkala, termasuk pada 2017 dan 2020, dengan mempertimbangkan usulan dari pemerintah daerah.

Bahlil menambahkan, wilayah pertambangan yang ditetapkan pemerintah tidak mencakup kawasan taman nasional. Karena itu, dia membantah informasi yang menyebut pemerintah telah memasukkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah yang dapat diberikan izin pertambangan.

"Wilayah pertambangan itu tidak termasuk wilayah taman nasional. Mungkin menterinya, kalau masih waras, pasti tidak akan memasukkan itu," ujarnya.

Bahlil juga memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan yang menjadi polemik tersebut. Bahkan, tahapan awal berupa penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pun belum dilakukan.

Bahlil menerangkan, proses pertambangan tidak bisa dimulai hanya dengan adanya informasi mengenai potensi mineral. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemetaan geologi, kemudian menetapkan wilayah pertambangan dan wilayah perizinannya sebelum menerbitkan IUP.

"Jangankan IUP, WIUPK-nya saja belum ada yang dikeluarkan," tegasnya.