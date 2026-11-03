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Pemerintah Akan Bangun Tempat Penyimpanan Minyak Mentah di Sumatera

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:07 WIB
Pemerintah Akan Bangun Tempat Penyimpanan Minyak Mentah di Sumatera
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah akan membangun sejumlah fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di wilayah Sumatera. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan pasokan minyak mentah impor memiliki daya tampung yang memadai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Bahlil menyebut, kapasitas penampungan baru ini ditargetkan mampu menyimpan cadangan minyak untuk kebutuhan di atas 20 hari hingga 60 hari.

"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan import crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil.

Mengenai jadwal pengerjaan proyek tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa tahap studi kelayakan teknis atau Engineering Feasibility Study (EFS) telah rampung dilakukan. Pemerintah dijadwalkan mulai terjun ke lapangan pada akhir tahun ini untuk mengecek kelayakan lokasi secara mendalam.

 

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