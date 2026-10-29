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Bahlil: Prabowo Akan Resmikan Pabrik Baterai EV Ketiga RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |21:33 WIB
Bahlil: Prabowo Akan Resmikan Pabrik Baterai EV Ketiga RI
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan peresmian pabrik mobil listrik yang digarap oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bersama perusahaan asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL).

"Saya melaporkan kepada bapak Presiden mengenai kesiapan peresmian pabrik baterai hasil kerjasama CATL dengan Antam, yang satu tahun lalu sudah groundbreaking. Dalam waktu dekat pabrik tersebut akan diresmikan," ujar Bahlil saat ditemui di Istana Negara Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Bahlil mengatakan peresmian pabrik baru ini akan menambah sekaligus melengkapi ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari penambangan bahan baku nikel, hingga fasilitas pengolahan menjadi baterai kendaraan listrik.

"Mungkin tidak banyak negara yang memiliki ekosistem terintegrasi seperti ini. Ini merupakan bagian dari upaya kita melakukan hilirisasi," lanjutnya.

Proyek yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini memiliki nilai investasi USD5,9 miliar. Proyek tersebut dikerjakan melalui konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL) bersama Antam dan IBC. CBL sendiri merupakan perusahaan patungan oleh CATL, Brunp, dan Lygend. Kapasitas produksi dari proyek ini diperkirakan mencapai 15 GWh per tahun

Bahlil mengatakan, dengan diresmikannya proyek baru ini maka akan menambah jumlah fasilitas produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia, sehingga totalnya menjadi 3. Kedua proyek lain yang sudah lebih dulu berproduksi antara lain pabrik sel baterai HLI Green Power di Karawang yang dikembangkan oleh Hyundai, LG, dan IBC, dan pabrik yang dimiliki oleh investor China yang berlokasi di Halmahera.

 

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