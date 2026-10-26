Bahlil Ungkap Dugaan Perusahaan Asing Lakukan Penambangan Kelapa Sawit

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya dugaan sejumlah perusahaan asing melakukan aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan kelapa sawit. Aktivitas tersebut diduga dilakukan di luar izin usaha yang telah diberikan pemerintah.

Bahlil mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) dan tim internal Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Menurutnya, pemerintah akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap perkebunan sawit yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan.

"Kami juga telah melakukan rapat dengan tim Satgas dan tim internal di ESDM untuk akan melakukan monitoring pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan. Yang ditenggarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (26/10/2026).

Bahlil menegaskan, perusahaan yang hanya mengantongi izin usaha perkebunan kelapa sawit tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha lain di luar izin yang telah diterbitkan.

"Dan ingat, sebagaimana Pak Menteri investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, enggak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain gitu," tegasnya.