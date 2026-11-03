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Bahlil Ungkap Arahan Prabowo soal Implementasi E20 hingga Keberlanjutan B50

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:00 WIB
Bahlil Ungkap Arahan Prabowo soal Implementasi E20 hingga Keberlanjutan B50
Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Bahlil mengatakan, rapat tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional yang berkaitan dengan dinamika politik. Selain itu, Presiden juga meminta laporan mengenai sejumlah sektor strategis, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), pertanian, perikanan, hingga energi.

"Tadi kami melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Kami membahas perkembangan ekonomi sekarang yang dikaitkan dengan persoalan politik," kata Bahlil seusai rapat.

Khusus di sektor energi, Presiden Prabowo menanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita," ujarnya.

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