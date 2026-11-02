Bahlil Minta Pengusaha Tambang Tak Rakus Keruk SDA, Ingat Anak Cucu

Bahlil Lahadalia, mengingatkan para pengusaha tambang agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengingatkan para pengusaha tambang agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan demi mengejar keuntungan.

Dia meminta pengelolaan kekayaan alam Indonesia dilakukan secara bijak agar manfaatnya dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Menurut Bahlil, pengelolaan sumber daya mineral harus berorientasi pada penciptaan nilai tambah, bukan sekadar meningkatkan volume produksi.

"Saya sering mendapat masukan terhadap keluhan teman-teman pengusaha. Kita harus mengelola sumber daya alam kita itu dengan cara tata kelola yang baik dan benar. Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan orang yang berpuasa, tiba-tiba buka puasa, apa saja yang mau dimakan," kata Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).

Bahlil mencontohkan aktivitas pertambangan batu bara yang dilakukan secara masif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, tingginya produksi batu bara Indonesia tidak selalu memberikan keuntungan maksimal karena negara belum memiliki kendali yang cukup terhadap harga komoditas tersebut.

Dia menyebut Indonesia memproduksi sekitar 540 juta ton batu bara pada 2025. Jumlah tersebut setara dengan 43% dari total perdagangan batu bara dunia yang mencapai sekitar 1,3 miliar ton.