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Prabowo Panggil Suahasil, Rosan hingga Gubernur BI ke Istana, Bahas Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |14:50 WIB
Prabowo Panggil Suahasil, Rosan hingga Gubernur BI ke Istana, Bahas Apa?
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ekonomi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026). (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ekonomi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pejabat mulai berdatangan ke Istana pada siang hari. Selain membahas perkembangan ekonomi, pertemuan tersebut juga menjadi ajang koordinasi tim ekonomi pemerintah.

Rosan mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin untuk memperbarui informasi dan membahas langkah-langkah dalam mengoptimalkan perekonomian nasional.

"Biasalah, sama tim ekonomi kan ini. Bertemu, ya paling update. Untuk ke depannya dan biasa untuk mengamankan supaya ekonomi kita lebih optimal," kata Rosan kepada wartawan.

Sementara itu, Suahasil membenarkan dirinya mendapat undangan untuk menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

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