Peringati Hari Oeang ke-80, Suahasil Tekankan Pentingnya APBN Bagi Ekonomi dan Rakyat

Menteri Keuangan Suahasil Nazara di peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 di Kementerian Keuangan. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Mengusung tema "Indonesia Berdaulat, APBN Kuat", peringatan HORI tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan keuangan nasional. Semangat tersebut telah dibangun sejak diterbitkannya Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946.

Dalam sambutannya, Suahasil mengingatkan bahwa para pendiri bangsa memahami kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui diplomasi dan perjuangan militer. Kemerdekaan juga harus ditopang kemampuan mengelola perekonomian, membangun lembaga keuangan yang mandiri, serta memperoleh kepercayaan publik.

“Sekarang, 80 tahun kemudian, tantangan yang kita hadapi telah berubah. Namun, perjuangannya tetap sama. Kedaulatan ekonomi dan keuangan bukan hanya tentang memiliki mata uang dan lembaga keuangannya sendiri, tetapi juga tentang kemampuan negara menggunakan seluruh instrumennya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Negara harus mampu membiayai pembangunan, menjaga pelayanan publik, dan melindungi rakyat. APBN yang kuat memberi Indonesia ruang untuk menentukan prioritasnya sendiri dan menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan dunia,” tegas Suahasil dalam Upacara Peringatan HORI ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Suahasil menjelaskan, APBN memiliki tiga peran utama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.