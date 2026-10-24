Suahasil Rombak Pejabat Kemenkeu, Sekjen hingga Dirjen Diganti!

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat 23 Oktober 2026.

Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan

Suahasil menegaskan, jajaran pejabat Kemenkeu baru harus mampu membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai serta memperkuat kolaborasi lintas unit kerja.

Suahasil juga mengapresiasi track record panjang para pejabat yang dilantik, yang telah berpengalaman melintas di berbagai unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.

"Pejabat-pejabat yang merupakan pejabat yang telah memiliki pengalaman yang sangat-sangat panjang di Kementerian Keuangan. Bahkan beberapa kita bisa lihat memiliki track record antar unit telah pindah dari satu unit ke unit yang lain, ini adalah track record yang baik," ujar Suahasil dalam sambutannya.

Adapun lima pejabat yang resmi mengemban posisi baru, yaitu Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Selain itu, Neilmaldrin Noor dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

Menurut Suahasil, rekam jejak lintas unit ini sangat penting bagi Kemenkeu sebagai organisasi besar, guna menumbuhkan pemahaman yang utuh dalam menemukan titik temu antarinstansi.

"Karena Kementerian Keuangan itu Kementerian yang cukup besar, dan pemahaman mengenai masing-masing unit itu akan menumbuhkan upaya atau pemahaman untuk mencari titik temu keterkaitan antar satu unit dengan unit yang lain. Ini adalah kualitas dari pejabat birokrasi yang kita inginkan, sehingga bisa saling memahami yang di satu tempat memahami apa yang dikerjakan di tempat lain," jelasnya.

Suahasil menekankan bahwa tidak ada satu pun tugas atau tanggung jawab di Kemenkeu yang dapat diselesaikan secara terisolasi oleh satu unit eselon I saja.

"Saya ingin secara umum menyampaikan tidak ada pekerjaan yang saya sampaikan di atas tadi yang dapat dikerjakan hanya oleh satu unit eselon I sendiri. Saudara-saudara harus bekerja sama dengan seluruh unit eselon I yang ada, tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri," tegas Suahasil.