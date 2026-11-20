Suahasil Buka Rekening Kas Valas Yuan China, Ini Nomornya

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi menambah daftar mata uang asing dalam pengelolaan kas negara dengan membuka Rekening Kas Umum Negara (KUN) dalam valuta Chinese Yuan China (CNY) pada bank sentral.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara. Regulasi yang ditetapkan pada 9 November 2026 ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak 17 November 2026.

"Bahwa untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY) perlu membuka rekening kas umum negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY) pada bank sentral,” tulis PMK 78/2026 dikutip, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pembukaan rekening khusus dalam mata uang China ini dilakukan untuk memfasilitasi transaksi keuangan negara secara langsung tanpa harus selalu bergantung pada konversi mata uang asing lainnya.

Sebelumnya, aturan lama dalam PMK 66/2025 baru mencakup valuta Chinese Yuan Hong Kong (CNH) dan belum mengakomodasi CNY.

"Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara belum mengatur mengenai rekening kas umum negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY), sehingga perlu dilakukan perubahan,” tulis aturan tersebut.