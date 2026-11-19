Suahasil Sebut Kunci Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Ada di Investasi dan Peran Danantara

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus kisaran 6 persen pada tahun 2027, meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2026 yang diperkirakan berada di rentang 5,5-5,6 persen.

Untuk merealisasikan target akselerasi tersebut di tengah risiko global yang berpotensi terus berlanjut, Suahasil menegaskan bahwa investasi menjadi kunci utama.

“Dan kuncinya adalah investasi. Kuncinya adalah investasi di tengah-tengah risiko global yang berpotensi terus berlanjut,” ujar Suahasil di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Kamis (19/11/2026).

Untuk menggenjot realisasi investasi tersebut, Kementerian Keuangan menjalin kerja sama yang sangat erat dengan Danantara.

Sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan investasi negara melalui Danantara diibaratkan sebagai dua lengan yang bekerja beriringan untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri.

Menurut Suahasil, kolaborasi erat antara instrumen fiskal, pengelolaan investasi negara melalui Danantara, serta koordinasi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan akan membentuk kerangka pengelolaan makroekonomi baru (the new macroeconomic management framework) bagi Indonesia dalam memacu pertumbuhan jangka menengah.

“Dengan Danantara, seperti dua lengan yang bekerja untuk republik, kebijakan fiskal dan kebijakan investasi negara berjalan beriringan. Lalu, kebijakan fiskal dengan moneter dan sektor keuangan juga terus kita jaga. Ini menjadi satu kombinasi yang kita harapkan nantinya menjadi the new macroeconomic management framework dari Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, Suahasil juga kerap menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan pengoptimalan seluruh mesin penggerak ekonomi nasional secara bersamaan.