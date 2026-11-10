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Mantan Menkeu Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Ini Profilnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |20:46 WIB
Mantan Menkeu Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Ini Profilnya
Mantan Menkeu Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Ini Profilnya (Foto: Wikipedia)
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JAKARTA - Franciscus Xaverius Seda atau biasa dipanggil Frans Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada hari ini, 10 November 2026. Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Seda bersama 19 tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Prabowo menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.
 
Upacara penganugerahan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.

Profil Frans Seda

Frans Seda lahir di Flores, NTT pada 4 Oktober 1926 dan meninggal dunia pada 31 Desember 2009 adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja dan pengusaha dari Flores Tengah, Indonesia

Frans Seda ditunjuk di beberapa pos kementerian antara lain adalah Menteri Perkebunan Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Menteri Keuangan (1966-1968) sewaktu awal Orde Baru, serta Menteri Perhubungan (1968-1973) dalam Kabinet Pembangunan.

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