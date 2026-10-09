Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Ungkap Strategi Tambal Defisit APBN Lewat Penerbitan SBN

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |16:38 WIB
Kemenkeu Ungkap Strategi Tambal Defisit APBN Lewat Penerbitan SBN
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan membeberkan strategi penutupan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penguatan emisi Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal IV-2026.

Penarikan pembiayaan utang tersebut dirancang untuk mengamankan kebutuhan kas negara seiring proyeksi defisit fiskal yang diperkirakan berada di level 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menegaskan pengelolaan pembiayaan utang diarahkan secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika pasar keuangan global. Langkah pemenuhan celah defisit ini disusun dengan memprioritaskan penerbitan surat berharga di pasar domestik sesuai dengan target proyeksi anggaran tahun berjalan.

"Strategi pembiayaan utang kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85 persen sebagaimana outlook APBN," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers terkait APBN di kantor Kemenkeu, Jumat (9/10/2026).

Secara historis, instrumen SBN merupakan tulang punggung utama pemerintah dalam menutup defisit APBN, dengan kontribusi rata-rata mencapai 85 hingga 90 persen dari total pembiayaan utang setiap tahunnya. 

Berdasarkan catatan Kemenkeu, porsi dominan SBN pasar domestik dinilai ampuh menekan risiko volatilitas nilai tukar, mengingat basis investor dalam negeri yang kian bertumbuh dibandingkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri konvensional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245806/dana_abadi-WgHj_large.jpg
BPDLH Kelola Dana Abadi Rp8,3 Triliun, Hasil Investasi Dialokasikan untuk Asuransi BMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245364/pelantikan_menteri_dan_wakil_menteri-BuQA_large.jpeg
Profil Luky Alfirman, Mantan Dirjen Anggaran yang Dilantik Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245358/pelantikan_menteri_dan_wakil_menteri-H6vZ_large.jpeg
Respons Juda Agung soal Luky Alfirman Kembali ke Kemenkeu Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242892/kemenkeu-abAe_large.jpg
Kemenkeu Catat Pembiayaan Utang Rp506 Triliun per Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242881/dana_sal-QVsL_large.jpg
Kemenkeu Jaga Penempatan SAL Rp200 Triliun di Perbankan hingga Juli 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241989/suahasil-ispy_large.png
Profil Suahasil Nazara yang Dilantik Jadi Menteri Keuangan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement